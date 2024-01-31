Гран-при MotoGP в Аргентине на сезон-2024 официально отменен

FIM, IRTA и Dorna Sports подтвердили отмену MotoGP Гран-при Аргентины 2024 года.

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В связи с текущими обстоятельствами в Аргентине, промоутер мероприятия сообщил, что сейчас он не может гарантировать услуги, необходимые для проведения Гран-при в 2024 году по стандартам MotoGP.

Это событие не будет заменено в календаре 2024 года. MotoGP надеется вернуться к проведению гонок в Термас-де-Рио-Хондо в 2025 году.