Источник назвал зарплату Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

Стало известно, сколько будет зарабатывать семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон после перехода в «Феррари». Об этом сообщает RMC Sport.

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По информации источника, который ссылается на итальянские СМИ, британский гонщик будет зарабатывать € 50 млн за сезон в составе «Феррари». Также сообщается, что сумма точно будет меньше той, которую Хэмилтон ежегодно зарабатывает, будучи пилотом «Мерседеса».