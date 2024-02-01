Стали известны причины, подтолкнувшие Хэмилтона к переговорам с «Феррари»

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон задумался о переходе мз «Мерседеса» в стан «Феррари» из-за того, что недоволен уходом из команды директора по производительности Лоика Серры, сообщает Racingnews365.

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По информации источника, Хэмилтон согласен с мнением Серры, который считает, что в последние несколько сезонов разработка болида немецкого коллектива движется в неправильном направлении. Уход специалиста, который осознавал проблему и мог поспособствовать её решению, вынудил Хэмилтона задуматься о продолжении карьеры в другом месте.