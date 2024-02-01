Болид Alpine смог пройти краш-тест после нескольких провалов

Болид Alpine A524 прошёл обязательные краш-тесты Международной автофедерации FIA, сообщает Formu1a.uno. Французский коллектив таким образом ведёт работу в запланированном графике и не испытывает отставания в подготовке машины к старту сезона 2024 года и официальным предсезонным тестам.

Ранее сообщалось, что сначала у Alpine возникли проблемы с фронтальным, а затем и с боковым ударом. В стремлении облегчить машину коллектив не смог с первой попытки добиться требуемой прочности, так что пришлось вносить в конструкцию болида корректировки и проходить повторные испытания. В итоге все проблемы были устранены и новый A524 получил все необходимые разрешения.