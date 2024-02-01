«Мерседес» объявил об уходе Льюиса Хэмилтона после 2024 года

Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года, за это время он завоевал с командой шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках». Ещё один титул он завоевал с «Маклареном». В сезоне Формулы-1 2023 года Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» (575 баллов). Второй результат завоевал напарник Ферстаппена Серхио Перес (285 очков).