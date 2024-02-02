"Формула-1" продлила контракт на проведение Гран-при Японии на пять лет

Формула-1 объявила о пятилетнем продлении контракта на проведении Гран-при Японии. Трасса «Сузука» останется в календаре «Королевских гонок» до 2029 года включительно.

Прошлогодний Гран-при Японии в общей сложности посетило 222 000 болельщиков. В 2022 году их было 200 000. В 2024 году гоночный уикенд в Стране восходящего солнца состоится с 5 по 7 апреля. В прошлом году победителем этапе в Сузуку был голландский гонщик Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». Гран-при проводился с 22 по 24 сентября.