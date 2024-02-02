Хэмилтон увеличил рыночную стоимость Ferrari на $7 миллиардов

Переход Льюиса Хэмилтон из команды Mercedes-AMG, с которой у британца был заключён контракт два года, в Ferrari с 2025 года сыграл на руку итальянской марке. В течение среды, на протяжении которой обсуждались слухи, компания серьёзно улучшила свою рыночную капитализацию сразу на несколько миллиардов долларов.

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На протяжении всего дня акции Ferrari на Нью-Йоркской фондовой бирже росли и к закрытию биржи в среду стоимость выросла до $346,78, а сразу после открытия биржи в четверг подскочила до $384 и, как ожидается, в течение дня поднимется ещё выше. Таким образом семикратный чемпион Формулы 1 увеличил рыночную стоимость Ferrari до $69,12 млрд, что значительно превышает $62,4 млрд, которые она стоила до подтверждения контракта.