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Суд Амстердама обязал де Вриса выплатить внушительную сумму из-за кредита для Ф-1

Голландский гонщик Ник де Врис должен вернуть половину зарплаты, которую он заработал в Формуле-1 в прошлом году, бизнесмену Йеруну Шотхорсту. Такое решение принял суд Амстердама, пересмотрев более раннее решение. Об этом информирует Formule1.nl со ссылкой на FD.

Суд Амстердама обязал де Вриса выплатить внушительную сумму из-за кредита для "Ф-1"
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Шотхорст подал иск против де Вриса из-за кредита, который его инвестиционная компания выдала пилоту в 2018 году. Кредит предназначался для помощи гонщику на пути к получению места в Формуле-1. Ник тогда получил € 250 000. Бывший пилот «Альфа Таури» должен был выплачивать бизнесмену 3% годовых и не менее 50% от своего дохода в команде. При этом, в случае если бы место в Формуле-1 де Врис не получил, условия сделки были бы расторгнуты.

Де Врис полагал, что бизнесмену ничего не должен, так как в 2022 году был лишь резервным пилотом в составе «Уильямса», однако судья решил иначе. Сообщается, что в общей сложности гонщик должен будет вернуть Шотхорсту € 1 млн.

Примечательно, что год назад де Врис выиграл судебной спор с Шотхорстом.

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