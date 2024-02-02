Суд Амстердама обязал де Вриса выплатить внушительную сумму из-за кредита для "Ф-1"

Голландский гонщик Ник де Врис должен вернуть половину зарплаты, которую он заработал в Формуле-1 в прошлом году, бизнесмену Йеруну Шотхорсту. Такое решение принял суд Амстердама, пересмотрев более раннее решение. Об этом информирует Formule1.nl со ссылкой на FD.

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Шотхорст подал иск против де Вриса из-за кредита, который его инвестиционная компания выдала пилоту в 2018 году. Кредит предназначался для помощи гонщику на пути к получению места в Формуле-1. Ник тогда получил € 250 000. Бывший пилот «Альфа Таури» должен был выплачивать бизнесмену 3% годовых и не менее 50% от своего дохода в команде. При этом, в случае если бы место в Формуле-1 де Врис не получил, условия сделки были бы расторгнуты.

Де Врис полагал, что бизнесмену ничего не должен, так как в 2022 году был лишь резервным пилотом в составе «Уильямса», однако судья решил иначе. Сообщается, что в общей сложности гонщик должен будет вернуть Шотхорсту € 1 млн.