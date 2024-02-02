Haas представила машину для сезона Формулы 1 2024 года
Американская команда Haas первой из участников Формулы 1 провела презентацию в межсезонье-2023/24, в пятницу вечером представив новую машину VF-24.
По итогам прошлого сезона подопечные Джина Хааса заняли последнее место в Кубке конструкторов. В новый сезон американский коллектив вступает с новым руководителем Айо Комацу, заменившим Гюнтера Штайнера, но с осторожными ожиданиями. Ещё за несколько недель до презентации новый глава Haas заявил, что сезон-2024 будет для них переходным и подняться выше десятого места в командном зачете будет непросто.
Haas F1 Team
Haas F1 Team
Haas F1 Team
Haas F1 Team
Новая машина Haas дебютирует на трассе 11 февраля. Команда проведет шейкдаун в Сильверстоуне.