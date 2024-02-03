Льюис Хэмилтон сделал заявление о своём переходе в «Феррари»

Наступил момент что-то изменить и принять новый вызов. До сих пор помню чувство, когда сделал прыжок веры и присоединился к «Мерседесу» в 2013 году. Знаю, некоторые тогда этого не поняли, но я был прав, и то же чувство возникло у меня сейчас. Не могу дождаться возможности увидеть, как я реализую эту возможность, и что мы сможем сделать.



Сейчас я не думаю о 2025 годе. Я сосредоточен на предстоящем сезоне и возвращении на правильный путь с «Мерседесом». Я мотивирован больше, чем когда-либо, я в лучшей форме, сосредоточен, и хочу помочь «Мерседесу» снова победить. Я на 100% предан своей работе и полон решимости закончить сотрудничество командой на высоте», — написал Хэмилтона в социальных сетях.