«Ред Булл» начал внутреннее расследование в отношении главы команды Хорнера

Команда Формулы-1 «Ред Булл» инициировала внутреннее расследование в отношении руководителя гоночного коллектива Кристиана Хорнера. Об этом информирует F1-Insider. По сведениям источника, поводом для разбирательств послужили серьёзные обвинения, выдвинутые одним из сотрудников команды против её босса.