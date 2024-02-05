Главный гоночный инженер «Мерседеса» может перейти в «Феррари» вслед за Хэмилтоном

Как говорится в источнике, Мускони в случае перехода в «Скудерию» мог бы занять там аналогичную должность.

Хэмилтон будет выступать в составе «Мерседеса» ещё один сезон, после чего присоединится к «Феррари». Ранее сообщалось, что при переговорах с Льюисом «Феррари» продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул.