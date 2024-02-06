Главный конструктор может покинуть Red Bull Racing

«Долгое время считалось, что контракты Кристиана Хорнера и Эдриана Ньюи защищают друг друга. Если один уйдёт, другой тоже сможет покинуть Red Bull Racing. Это никогда не было подтверждено официально, но если с Хорнером что-то случится и Кристиан уйдёт, это может создать интересную динамику...», — отметил эксперт.