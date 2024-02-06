Главный конструктор может покинуть Red Bull Racing

Эдриан Ньюи может покинуть Red Bull Racing
Главный конструктор Red Bull Racing Эдриан Ньюи, который в 2023 году подписал новый многолетний контракт с австрийской командой, может покинуть коллектив на фоне скандала с его руководителем Кристианом Хорнером. Об этом сообщает авторитетный журналист Формулы 1 Джо Сейвуд на своих страницах в социальных сетях.
«Долгое время считалось, что контракты Кристиана Хорнера и Эдриана Ньюи защищают друг друга. Если один уйдёт, другой тоже сможет покинуть Red Bull Racing. Это никогда не было подтверждено официально, но если с Хорнером что-то случится и Кристиан уйдёт, это может создать интересную динамику...», — отметил эксперт.
Напомним, в начале февраля Кристиан Хорнер оказался в центре скандала с неким «неподобающим поведением» в отношении одного из своих подчинённых, что привело к внутреннему расследованию в Red Bull. Сообщается, что у руководства материнской компании есть документы, подтверждающие вину руководителя гоночной команды и что Кристиану Хорнеру уже предложили добровольно покинуть свою должность.