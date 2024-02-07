Власти Швейцарии подали в суд на Stake F1 Team

Гоночная команда Sauber по окончании сезона-2023 в Формуле 1 завершил сотрудничество с Alfa Romeo и перестал носить название итальянского бренда. В заявочном листе Международной автофедерации FIA на 2024 год команда значилась как Stake F1 Team Kick Sauber, а шасси болида — как Kick Sauber C44. Но 1 января 2024 года, когда истекли все контрактные обязательства, коллектив раскрыл новое название — в 2024 и 2025 годах в Формуле 1 будет представлена команда Stake F1 Team.

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Впрочем, на отдельных этапах коллектив может быть заявлен как Kick F1 Team, что связано с юридическими ограничениями. Как минимум в восьми странах, где будут проходить этапы Формулы 1 в 2024 году, запрещены онлайн-казино, коим и является компания Stake, а также их реклама. Примечательно, что онлайн-казино под запретом и в Швейцарии, лицензия которой выдана команде. И власти именно этой страны инициировали судебный иск в отношении гоночного коллектива.