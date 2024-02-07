Ведущие юристы ФИА покинули организацию

Два топ-менеджера юридического отдела ФИА, имеющих отношение к Формуле-1, покидают организацию в связи с продолжающимся оттоком сотрудников из руководящего органа.

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Директор по управлению и регулированию Пьер Кеттерер и глава коммерческого юридического отдела Эдвард Флойд покидают свой пост.

Кеттерер, который в апреле займет новую должность в Международном олимпийском комитете, пришел в FIA в 2010 году. Он долгое время считался одним из ключевых юристов организации, представляя ее интересы в дисциплинарных делах как в Формуле-1, так и в других видах спорта, а также во внешних делах, кроме того, он активно занимался вопросами соответствия.