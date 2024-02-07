Названо обвинение, которое сотрудница «Ред Булл» выдвинула против Хорнера

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер должен предстать перед адвокатом по поводу обвинений в «неподобающем поведении». Об этом информирует The Sun, сылаясь на свои источники.

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По сведениям издания, расследование сосредоточено на опасениях сотрудницы по поводу строгого режима работы Хорнера и не связано с какими-либо сексуальными нарушениями с его стороны.

Как рассказал один из источников, Кристиан был обеспокоен поведением сотрудницы и ясно дал понять, что недоволен. Девушка же продолжила жаловаться на его «контролирующее» поведение, которое привело к кризису в команде.