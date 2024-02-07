MotoGP может лишиться еще двух этапов в 2024 году

MotoGP может лишиться ещё двух этапов в 2024 году
Сезон 2024 года чемпионата мира MotoGP может лишиться сразу трёх из 22 запланированных к проведению этапов. Отмена Гран При Аргентины, организаторы которого лишились поддержки из национального бюджета, официально подтверждена, а сейчас появились слухи о возможном отказе от проведения ещё двух уик-эндов.
Участники чемпионата мира сомневаются в возможности дебюта в серии Гран При Казахстана, который должен был впервые пройти в 2023 году, но сорвался из-за неготовности трассы, а также под вопросом оказалось проведение Гран При Индии. Несмотря на то, что индийский рынок важен для мотопроизводителей, с проведением этапа MotoGP возникают сложности.
В прошлом году серия столкнулась с проблемами при получении вовремя виз для всех задействованных в MotoGP лиц, а в 2024 году устроители уик-энда столкнулись с финансовыми трудностями, которые могут поставить крест на проведении гонки. Официальной информации об отмене этих двух этапов нет, но вероятность такого развития событий инсайдеры оценивают как высокую.