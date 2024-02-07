MotoGP может лишиться еще двух этапов в 2024 году

Сезон 2024 года чемпионата мира MotoGP может лишиться сразу трёх из 22 запланированных к проведению этапов. Отмена Гран При Аргентины, организаторы которого лишились поддержки из национального бюджета, официально подтверждена, а сейчас появились слухи о возможном отказе от проведения ещё двух уик-эндов.

© autosport.com.ru

Участники чемпионата мира сомневаются в возможности дебюта в серии Гран При Казахстана, который должен был впервые пройти в 2023 году, но сорвался из-за неготовности трассы, а также под вопросом оказалось проведение Гран При Индии. Несмотря на то, что индийский рынок важен для мотопроизводителей, с проведением этапа MotoGP возникают сложности.