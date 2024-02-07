Источник: отношения Хорнера с отцом Макса Ферстаппена сильно испорчены

Отношения между руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером и отцом гонщика команды Макса Ферстаппена Йосом сильно испорчены. Об этом информирует Motorsport-Total. В качестве подтверждения этой версии издание отмечает, что впервые слухи о скандале внутри «Ред Булл» появились сначала в голландских СМИ.

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А Ферстаппен-младший считается лояльным человеком, чья преданность в первую очередь зависит от двух мужчин: его отца и Хельмута Марко.