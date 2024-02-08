Хюлькенберг заявил журналисту, что продлил контракт с «Хаасом»

« Нико Хюлькенберг подтвердил мне, что продлил контракт с «Хаасом». Он будет выступать за эту команду в 2025 году. Кевин Магнуссен все еще ждёт своё соглашение. Более подробно они мне ничего не сообщили», — написал Алекс Харрингтон на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Нико Хюлькенберг с перерывами выступает в Формуле-1 с 2010 года. В своей нынешней команде «Хаас» он гоняется с прошлого года. В прошлом сезоне он занял 16-е место в личном зачете, набрав девять очков – шесть на Гран-при Азербайджана и три на Гран-при Австрии. Кевин Магнуссен с тремя очками завершил чемпионат на 19-м месте. «Хаас» занял последнее, 10-е место в зачёте Кубка конструкторов.