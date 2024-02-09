Даниэль Риккардо поставил амбициозную цель на сезон-2024

«Наша команда пополнилась новыми сотрудниками, пришли крупные партнеры. У нас всегда был серьезный подход к гонкам, но я чувствую, что мы сделаем еще один шаг вперед. Это уже не просто платформа для «Ред Булл», настало время нам самим посражаться за высокие результаты. Мне нравятся изменения, которые произошли. Что-то в команде поменялось, мышление стало немного другое. Теперь нам хочется доказать, что мы стали лучше. Это круто и весело.



Нужно ставить перед собой высокие цели, но при этом оставаться реалистом, чтобы потом не разочароваться. Нашей целью должно быть попадание в топ-5. Если мы добьемся этого, возможно, появятся и подиумы. Конечно, мы хотим побеждать, но знаете, давайте… Думаю, мы на правильном пути, давайте сделаем еще несколько шагов вперед», — заявил Даниэль Риккардо официальному сайту Формулы-1.