Даннер: Mercedes стоит подумать о Максе Ферстаппене

Кристиан Даннер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне популярный комментатор, сотрудничающий с немецкими телеканалами, полагает, что Mercedes стоит оценить всех без исключения возможных кандидатов, подбирая замену Льюису Хэмилтону, вне зависимости от того, доступны ли они в настоящий момент или связаны контрактными обязательствами с другими командами.

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«Критерий должен быть один: усилит ли такой гонщик команду или нет, – заявил Даннер в интервью Sport Bild. – Рассматриваться должен каждый кандидат, соответствующий уровню Mercedes, поэтому руководству команды стоит в том числе подумать о Максе Ферстаппене.

После двух кризисных лет Mercedes нужно доказать, что им по-прежнему по силам бороться за победы.