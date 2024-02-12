«Астон Мартин» показал болид на сезон-2024 «Формулы-1»

В прошлом сезоне «Королевских гонок» «Астон Мартин» занял пятое место в Кубке конструкторов, набрав 280 очков. Трофей завоевал гоночный коллектив из «Австрии «Ред Булл». Состав пилотов британской команды в 2024 году будет таким же, как и в 2023-м: выступать за «Астон Мартин» будут испанец Фернандо Алонсо и канадец Лэнс Стролл.