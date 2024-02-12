Появилась информация о сотруднике «Ред Булл», который обвинил Хорнера

Появилась информация о сотруднике «Ред Булл», который выдвинул обвинения против руководителя команды Кристиана Хорнера. Как информирует F1-Insider, им является менеджер среднего звена. Издание подчёркивает, что знает имя этого сотрудника, но пока не станет его раскрывать из соображений конфиденциальности.

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В настоящий момент в отношении Хорнера действует презумпция невиновности. Австрийская команда решила придерживаться такого подхода до момента завершения расследования.