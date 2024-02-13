Новая машина Red Bull Racing дебютировала на трассе

Новая машина Red Bull Racing RB20 дебютировала на трассе. Видео
Во вторник утром команда Red Bull Racing приступила к обкатке своей новой машины RB20. Предлагаем вашему вниманию первые кадры с трассы Сильверстоун, где действующие чемпионы мира Формулы 1 проводят шейкдаун.
Согласно правилам, в рамках шейкдауна каждая командам может проехать 100 км. Презентация RB20, напомним, состоится в четверг, 15 февраля.
Единственных блок официальных тестов Ф1 в межсезонье-2023/24 пройдет с 21 по 23 февраля на трассе в Бахрейне.