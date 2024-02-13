Новая машина Red Bull Racing дебютировала на трассе

Во вторник утром команда Red Bull Racing приступила к обкатке своей новой машины RB20. Предлагаем вашему вниманию первые кадры с трассы Сильверстоун, где действующие чемпионы мира Формулы 1 проводят шейкдаун.

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Согласно правилам, в рамках шейкдауна каждая командам может проехать 100 км. Презентация RB20, напомним, состоится в четверг, 15 февраля.