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Берни Экклстоун попросил Хорнера уйти из Red Bull Racing

Бывший генеральный директор Формулы 1 Берни Экклстоун продолжает участие в скандале вокруг руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера.

Берни Экклстоун попросил Хорнера уйти из Red Bull Racing
© autosport.com.ru

По информации F1-Insider, 93-летний англичанин не оставляет попыток убедить менеджера уйти из команды. Так, по мнению Берни, Хорнер избежит дальнейших репутационных потерь для себя и своей семьи.

Хорнер отказывается покидать пост руководителя и рассчитывает на поддержку тайских владельцев Red Bull.

Бессменный руководитель «Красных быков» обвиняется в неподобающем поведении с подчиненными. Жалобу в головную компанию написала одна из сотрудниц среднего звена.

Автоспорт
Кристиан Хорнер
Берни Экклстоун