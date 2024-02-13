Берни Экклстоун попросил Хорнера уйти из Red Bull Racing
Бывший генеральный директор Формулы 1 Берни Экклстоун продолжает участие в скандале вокруг руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера.
По информации F1-Insider, 93-летний англичанин не оставляет попыток убедить менеджера уйти из команды. Так, по мнению Берни, Хорнер избежит дальнейших репутационных потерь для себя и своей семьи.
Хорнер отказывается покидать пост руководителя и рассчитывает на поддержку тайских владельцев Red Bull.
Бессменный руководитель «Красных быков» обвиняется в неподобающем поведении с подчиненными. Жалобу в головную компанию написала одна из сотрудниц среднего звена.