«Феррари» продемонстрировала автомобиль на новый сезон «Формулы-1»

Команда Формулы-1 «Феррари» показала болид, на котором будет выступать в следующем сезоне. Автомобиль получил индекс SF-24.

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Напомним, в Кубке конструкторов сезона-2023 «Феррари» заняла третье место. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл». («Феррари»). В сезоне 2022 года «Скудерия» была второй. Состав пилотов в 2024 году остался без изменений.

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Как и в 2023-м, гоночный коллектив будут представлять монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс. При этом следующий сезон станет для Сайнса последним в «Скудерии». На смену ему придёт британец Льюиис Хэмилтон, который сейчас выступает за «Мерседес».