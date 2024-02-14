Экклстоун сделал категоричное заявление о своей роли в скандале с Хорнером

«Чтобы прояснить сообщения, появлявшиеся в газетах, где утверждалось, что я настаивал или предлагал Кристиану Хорнеру уйти со своего поста в «Ред Булл», заявляю, что это совершенно не соответствуют действительности», — написал Экклстоун на своей странице в социальных сетях.