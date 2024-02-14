«Мерседес» показал болид к сезону-2024
Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» представила болид, на котором будет выступать в следующем сезоне Формулы-1. Он получил название W15.
Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов. Трофей завоевал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». Сезоном ранее немецкая команда была третьей.
MERCEDES-AMG F1 TEAM
MERCEDES-AMG F1 TEAM
Напомним, ранее стало известно, что семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», а в качестве его напарника выступит монегаск Шарль Леклер.
Завтра, 15 февраля, свою презентацию проведёт австрийская команда «Ред Булл».
Чемпионат.com: главные новости