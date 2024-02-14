«Мерседес» показал болид к сезону-2024

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» представила болид, на котором будет выступать в следующем сезоне Формулы-1. Он получил название W15.

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Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов. Трофей завоевал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». Сезоном ранее немецкая команда была третьей.

MERCEDES-AMG F1 TEAM

MERCEDES-AMG F1 TEAM

Напомним, ранее стало известно, что семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», а в качестве его напарника выступит монегаск Шарль Леклер.