Хельмут Марко оценил вероятность ухода Макса Ферстаппена из Red Bull

Сенсацией 2024 года стал переход Льюиса Хэмилтона из Mercedes-AMG в Ferrari , причём трансфер семикратного чемпиона Формулы 1 был анонсирован ещё до старта сезона. В итоге британец сделал вакантным место в некогда чемпионской команде и некоторые считают, что оно может быть привлекательным для Макса Ферстаппена .

«Макса повеселила информация о переходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari. Но я категорически исключаю возможность того, что Ферстаппен перейдёт в Mercedes-AMG», — заявил в интервью OE24 спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко , комментируя вероятность ухода трёхкратного чемпиона Формулы 1 из австрийской команды.

Напомним, действующий контракт голландца с Red Bull рассчитан до конца 2028 года, но сам Макс Ферстаппен не исключал, что завершит свою карьеру в Формуле 1 раньше, чем истечёт срок соглашения с командой, с которой пилот проводит всю свою карьеру в чемпионате мира.