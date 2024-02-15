Хельмут Марко высмеял слова Тото Вольфа о преданности Хэмилтона

oe24: «Не так давно Вольф сказал, что он настолько близок с Хэмилтоном, что никакая бумажка ничего не изменит» Хельмут Марко : «… но контракт с «Феррраи» — да».

Напомним, Льюис Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года. За это время он успел завоевать с командой шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках». Ещё один трофей он выиграл с «Маклареном». В сезоне Формулы-1 2023 года пилот занял третье место в общем зачёте, набрав 234 очка.