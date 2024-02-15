Хельмут Марко высмеял слова Тото Вольфа о преданности Хэмилтона

Марко посмеялся над Вольфом, который ранее выражал уверенность в преданности Хэмилтона
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко во время выступления на австрийском телевидении высмеял слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа о преданности британца Льюиса Хэмилтона.
oe24: «Не так давно Вольф сказал, что он настолько близок с Хэмилтоном, что никакая бумажка ничего не изменит»
Хельмут Марко: «… но контракт с «Феррраи» — да».
Напомним, Льюис Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года. За это время он успел завоевать с командой шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках». Ещё один трофей он выиграл с «Маклареном». В сезоне Формулы-1 2023 года пилот занял третье место в общем зачёте, набрав 234 очка.
1 февраля стало известно, что Хэмилтон покинет «Мерседес» в конце 2024 года и будет представлять итальянский коллектив начиная с сезона-2025.