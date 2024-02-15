Red Bull Racing представила машину RB20 для сезона-2024 в Формуле 1

Команда Red Bull Racing показала свой новый гоночный автомобиль RB20, за рулем которого Макс Ферстаппен может стать четырехкратным чемпионом мира Формулы 1.

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Презентация состоялась в четверг вечером, 15 февраля, в штаб-квартире чемпионского коллектива в Милтон-Кинсе.

В плане раскраски RB20 ничуть не отличается от своей предшественницы, а вот в техническом плане есть некоторые любопытные детали. Носовая часть более сплющенная по сравнению с RB19, боковые понтоны уже, чем на прошлогодней машине, а на кожухе мотора по бокам появились неровности в стиле Alpine.

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