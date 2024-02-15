Red Bull Racing представила машину RB20 для сезона-2024 в Формуле 1
Команда Red Bull Racing показала свой новый гоночный автомобиль RB20, за рулем которого Макс Ферстаппен может стать четырехкратным чемпионом мира Формулы 1.
Презентация состоялась в четверг вечером, 15 февраля, в штаб-квартире чемпионского коллектива в Милтон-Кинсе.
В плане раскраски RB20 ничуть не отличается от своей предшественницы, а вот в техническом плане есть некоторые любопытные детали. Носовая часть более сплющенная по сравнению с RB19, боковые понтоны уже, чем на прошлогодней машине, а на кожухе мотора по бокам появились неровности в стиле Alpine.
В прошлом году Red Bull Racing выиграла 21 из 22-х гонок и добилась 100-процентного результата в чемпионате, одержав дубль в личном зачете и победу в Кубке Конструкторов. Цель «Красных быков» на новый сезон очевидна – дальнейшее доминирование. Получится ли? Первые ответы узнаем на следующей неделе на предсезонных тестах в Бахрейне.