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Серхио Перес показал свой шлем к сезону-2024

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес показал свой шлем к предстоящему сезону Формулы-1.

Серхио Перес показал свой шлем к сезону-2024
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Действующий контракт Серхио Переса с «Ред Булл» рассчитан до конца 2024 года. Мексиканец является вице-чемпионом серии GP2 (2010). С 2011 года он выступает в Формуле-1, а с 2021-го является гонщиком команды «Ред Булл».

Соцсети
Соцсети

Напомним, в минувшем сезоне «Ред Булл» досрочно одержал победу в Кубке конструкторов. Лидер команды голландец Макс Ферстаппен досрочно победил в чемпионате, выиграв 19 гонок из 22, а также обновил рекорд Формулы-1 по числу побед подряд (10), превзойдя результат четырёхкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля. Что касается Переса, то мексиканец по итогам сезона занял второе место, набрав 285 очков.

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