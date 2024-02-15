Гонщик «Феррари» Леклер анонсировал релиз четырех своих песен

«Я наслаждался каждой секундой этого момента. В межсезонье я провел два дня в студии вместе с Софианом, и мы работали над четырьмя песнями, которые выйдут сегодня в полночь. Я оооочень горжусь результатом. Мы выпустим винилы, которые вы можете предварительно заказать. Они будут доступны только в течение ограниченного времени. Мы также опубликуем фортепианные партитуры песен. Надеюсь, вам все понравится», — написал Леклер в своем X (ранее Twitter).