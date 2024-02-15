Источник: Себастьян Феттель решил вернуться в Формулу 1 в 2025 году
Четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель решительно настроен занять место Льюиса Хэмилтона в Mercedes в 2025 году, сообщил источник, близкий к немецкому гонщику.
По информации инсайдера, 36-летний пилот крайне заинтересован в свободной вакансии в «Серебряных стрел» и готов возобновить карьеру после двухлетней паузы.
«Себа не пугает даже интенсивный календарь из 24-х гонок», – рассказал инсайдер в подкасте Backstage Boxengasse.
Феттель ушел из Формулы 1 в конце 2022 года и тех пор не участвовал в гонках. Несколько раз немец говорил, что может вернуться в Гран При, если получит интересное предложение в обозримом будущем.