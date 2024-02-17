«Ред Булл» хочет принять решение по будущему Хорнера в ближайшие дни

«Ред Булл» планирует принять решение по будущему руководителя австрийской команды Кристиана Хорнера уже в начале следующей недели. Об этом сообщает The Times.

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После того как De Telegraaf сообщил, что Хорнер обвиняется в рассылке сообщений сексуального характера сотруднице, «Ред Булл» стремится ускорить процесс. Ранее появлялась информация, что ситуация разрешится ближе к началу сезона-2024. Стартовый этап пройдёт в Бахрейне с 29 февраля по 2 марта.