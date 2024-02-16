Ферстаппен прокомментировал информацию о конфликте с Хорнером

Макс Ферстаппен о Хорнере: «У нас все идет как всегда, отношения никак не изменились»
Ферстаппен опроверг информацию о конфликте с Хорнером.
В отношении руководителя «Ред Булл» сейчас проводится расследование – Хорнера подозревают в неподобающем поведении. Как сообщалось в нескольких изданиях, одной из причин мог быть конфликт семейства Ферстаппенов с Хорнером.
«У нас все идет как всегда, отношения никак не изменились. Это я вам точно могу сказать. Не знаю, кому там нравится писать подобные вещи, но на мой взгляд у нас с Кристианом все идет как всегда.
Меня эта ситуация не отвлекает. Я со своей стороны сосредоточен на своих выступлениях, на подготовке к сезону, чтобы быть в отличной форме, быть готовым сесть за руль болида, обсуждать все рабочие моменты и предпочтения в работе машины с инженерами, и так далее.
К тому же, моя жизнь – это не только «Формула-1». Находясь дома, я предпочитаю не думать об «Ф-1» – за исключением плановых тренировок. Происходит много всего и в других областях, на заднем плане – я говорю о том, над чем мы работаем и чего я хочу добиться в мире виртуальных гонок. Так что дома у меня обычно тоже полно дел», – рассказал Ферстаппен.
Макс Ферстаппен о Хорнере: «У нас все идет как всегда, отношения никак не изменились»
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