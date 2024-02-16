СМИ: Босс «Ред Булл» обвиняется в рассылке сообщений сексуального характера

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер обвинён в рассылке сообщений сексуального характера. Об этом сообщает De Telegraaf.

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Как сообщается, к нидерландскому изданию попала переписка в WhatsApp между Хорнером и сотрудницей «Ред Булл». Она показывает, что Хорнер в течение длительного периода времени регулярно отправлял сотруднице сообщения сексуального характера.

По информации источника, руководитель «Ред Булл» делал всё возможное, чтобы скрыть дело. Пострадавшей было предложено £ 650 тыс. (приблизительно € 762 тыс.) за молчание.