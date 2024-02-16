«Никогда не говори никогда». Ферстаппен не исключил, что однажды перейдёт в Ferrari

«Я не хочу, чтобы это прозвучало неуважительно или что-то в этом роде. Я очень уважаю бренд Ferrari, но я очень счастлив там, где нахожусь сейчас. Мне комфортно в нынешней среде, поэтому я не ищу изменений.



Опять же, судя по моему жизненному опыту, никогда нельзя говорить никогда. Но сейчас этого даже нет в моих мыслях».