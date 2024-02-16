«Никогда не говори никогда». Ферстаппен не исключил, что однажды перейдёт в Ferrari
Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен не исключил, что однажды повторит ход Льюиса Хэмилтона и перейдёт в Ferrari.
Напомним, что семикратный чемпион завершит свои долгосрочные отношения с «Серебряными стрелами» в конце сезона-2024, чтобы стать напарником Шарля Леклера в Ferrari в 2025 году.
На вопрос Autosport, включен ли в его список желаний переход на Ferrari, Ферстаппен ответил:
«Я не хочу, чтобы это прозвучало неуважительно или что-то в этом роде. Я очень уважаю бренд Ferrari, но я очень счастлив там, где нахожусь сейчас. Мне комфортно в нынешней среде, поэтому я не ищу изменений.
Опять же, судя по моему жизненному опыту, никогда нельзя говорить никогда. Но сейчас этого даже нет в моих мыслях».