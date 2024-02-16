Появились подробности об обвинении в домогательствах главы команды «Формулы-1»

Появились подробности об обвинении руководителя команды «Формулы-1» Red Bull Кристиана Хорнера в домогательствах. Их сообщает De Telegraaf.

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По информации нидерландской газеты, глава Red Bull отправлял подчиненной сообщения сексуального характера. При этом он предлагал девушке 650 тысяч фунтов стерлингов за молчание.

Ранее стало известно, что Red Bull начала расследование в отношении Хорнера. Для этого команда наняла юриста.