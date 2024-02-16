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Появились подробности об обвинении в домогательствах главы команды «Формулы-1»

Появились подробности об обвинении руководителя команды «Формулы-1» Red Bull Кристиана Хорнера в домогательствах. Их сообщает De Telegraaf.

Появились подробности об обвинении в домогательствах главы команды «Формулы-1»
© Lenta.ru

По информации нидерландской газеты, глава Red Bull отправлял подчиненной сообщения сексуального характера. При этом он предлагал девушке 650 тысяч фунтов стерлингов за молчание.

Ранее стало известно, что Red Bull начала расследование в отношении Хорнера. Для этого команда наняла юриста.

50-летний Хорнер занимает должность руководителя Red Bull с момента основания команды в 2005 году. Он привел команду к шести победам в Кубке конструкторов (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023 годы). Под его руководством пилоты Red Bull семь раз становились чемпионами «Формулы-1».

Автоспорт
Кристиан Хорнер