В Формуле E хотят проводить ещё одну гонку в США

«Как известно, мы проводим гонки в Мехико и в Портленде, и я думаю, что американский рынок, прежде всего рынок США, выдержит ещё одну гонку, – цитирует Додда издание Racer. – Нам было бы приятно заниматься двумя гонками, и есть много крупных и интересных городов, которые готовы её принять. Ходит немало слухов о возможной гонке в Лос-Анджелесе – нет дыма без огня, и в автоспорте такое бывает редко. Думаю, Лос-Анджелес – отличное место для проведения гонки Формулы E, тем более если учесть, что в штате Калифорния уделяют огромное внимание вопросам экологии. Северная Америка – очень большой рынок, на нём найдётся место ещё для одной гонки, это точно. В прошлом мы проводили гонки в Лог-Бич и в Нью-Йорке, но я не стану делать секрета из того факта, что мы бы хотели расширить своё присутствие в Северной Америке, и думаю, что Лос-Анджелес – один из немногих городов, которые в состоянии отлично справиться с таким проектом. Точно не могу сказать, сколько этапов в календаре были бы оптимальным числом, 16 или 17. Но в Формуле E есть и технический сдерживающий фактор – речь о батарее. Мы стараемся, чтобы батареи выдерживали определённое число гонок в течение сезона, но когда мы перейдём с 3-го поколения машин на 4-е, это, разумеется, даст нам возможность проявлять большую гибкость и добавлять в календарь новые гонки, если мы этого захотим. Не могу утверждать или гарантировать, но инстинкт подсказывает мне, что если мы продолжим увеличивать число гонок, то когда-нибудь их станет 18-20. Мы считаем, что это максимум».