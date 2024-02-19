Сайнс рассказал, от чего будет зависеть выбор его новой команды после «Феррари»

«Куда бы я ни отправился в следующий раз, я буду искать стабильность и проект, который меня заинтересует, чтобы стать чемпионом. Я верю в стабильность. Я действительно верю в последовательность. Считаю, что важно узнавать людей, с которыми работаешь, вовлекаться в командные процессы. Вот поэтому мне нужно дать себе время, чтобы принять правильное решение», — приводит слова Сайнса пресс-служба Формулы-1.