ФИА сделала заявление по поводу скандального расследования в отношении Хорнера

«В связи с независимым расследованием, проводимым в настоящий момент «Ред Булл», ФИА повторяет, что до тех пор, пока расследование не завершится и результат не станет известен, мы не будем давать дальнейших комментариев. ФИА по-прежнему привержена соблюдению высочайших стандартов честности, беспристрастности и инклюзивности в спорте», — говорится в заявлении организации.