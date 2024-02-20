Марко объяснил затянувшееся расследование в отношении Хорнера

«Как вы знаете, это внутреннее расследование. Чем раньше будет известен результат, тем лучше, потому что, конечно, из-за длительности расследования могут появиться слухи и другие истории. Но я думаю, что «Ред Булл» очень хорошо отреагировала на это дело. Длительное расследование — это не их вина. Они стараются провести справедливое расследование, а затем отреагировать соответствующим образом», — сказал Марко в интервью Red Bull ServusTV.