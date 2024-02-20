FIA огласила вердикт по новому болиду Mercedes-AMG

Ещё до начала официальных тестов в Формуле 1 разгорается скандал, связанный с новыми болидами. После обкатки машины Mercedes-AMG, которая была представлена 14 февраля в Великобритании и там же впервые вышла на трассу, у соперников возникли вопросы к Mercedes-AMG F1 W15 E Performance.

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По информации журналистов, претензии были связаны с формой переднего антикрыла машины, в котором команды могут заподозрить стремление обойти требования технического регламента. Как отмечает технический аналитик Крейг Скарборо, переднее антикрыло болида немецкой команды можно описать как «3.1», поскольку четвёртая обязательная плоскость элемента практически незаметна. Верхняя плоскость антикрыла, начиная от торцевой пластины, к центру практически исчезает, превращаясь в тонкую полоску, которая, как считают соперники, не может считаться полноценной плоскостью антикрыла.