«Феррари» представила машину, на которой будет выступать Шварцман

Пресс-служба AF Corse, команды-партнёра «Феррари», в социальной сети Х (бывший Twitter) опубликовала фотографию автомобиля, на котором будет выступать российский гонщик Роберт Шварцман в сезоне-2024. Машина получила название Ferrari 499P number 83.

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Отметим, в предстоящем Роберт Шварцман будет принимать участие в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в зачёте гиперкаров за команду AF Corse. В экипаже вместе с россиянином будут бывший гонщик Формулы-1 Роберт Кубица и Йе Йифей.

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