Ферстаппен сказал, считает ли новый болид «Ред Булл» конкурентоспособным

«Мне понравилось, как прошла предсезонная подготовка. Было здорово увидеть машину в Сильверстоуне. Сами можете видеть, что в этом году она выглядит совсем по-другому. Несмотря на дождь, находиться за рулём RB20 было приятно, а это и была самая важная задача. Конечно, будет трудно повторить тот успех, который был у нас в 2023-м, но каждый год мы всегда стараемся учиться и опираться на приобретённые знания. Я действительно думаю, что это может быть очень конкурентоспособная машина, и теперь от нас зависит, сумеем ли мы извлечь из неё максимум. В общем, я с нетерпением жду предстоящего сезона», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».