Марко высказался о возможном уходе Ферстаппена до окончания контракта

«Как и в каждом контракте Формулы-1, в соглашении Макса есть различные опции на случай недостижения определённых критериев успеха. Я не думаю, что какая-либо сумма сможет заинтересовать Макса. Другое дело, если мы будем не в состоянии предоставить ему машину, на которой он сможет побеждать. Ведь он заинтересован в успехе как гонщик. Никто не молодеет. И если он не увидит перспектив с «Ред Булл» и в игру вступят все те критерии, тогда совершенно ясно, что Макс начнёт искать другие варианты. Но что может быть лучше «Ред Булл»? — приводит слова Марко Motorsport.