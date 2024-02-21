Марко высказался о возможном уходе Ферстаппена до окончания контракта

Марко высказался о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл» до окончания контракта
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу возможного ухода из команды пилота Макса Ферстаппена до окончания его контракта – то есть до 2028 года.
«Как и в каждом контракте Формулы-1, в соглашении Макса есть различные опции на случай недостижения определённых критериев успеха. Я не думаю, что какая-либо сумма сможет заинтересовать Макса. Другое дело, если мы будем не в состоянии предоставить ему машину, на которой он сможет побеждать. Ведь он заинтересован в успехе как гонщик. Никто не молодеет. И если он не увидит перспектив с «Ред Булл» и в игру вступят все те критерии, тогда совершенно ясно, что Макс начнёт искать другие варианты. Но что может быть лучше «Ред Булл»? — приводит слова Марко Motorsport.
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