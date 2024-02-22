$92.44+0.0999.90+0.34
Войти в почту

Гельмут Марко: «Реальный отрыв «Ред Булл» – 0,3 секунды»

Марко оценил отрыв «Ред Булл» после старта тестов.

Марко оценил отрыв «Ред Булл» после старта тестов
© Sports.ru

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что результаты первого дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне обманчивы. В среду Макс Ферстаппен привез соперникам секунду.

«Отрыв не такой, каким кажется. Мы стали единственными, кто выехал на трассу на свежем «медиуме» (состав C3, будет «софтом» на Гран-при Бахрейна – Sports.ru) в прохладные вечерние часы. Это объясняет большой скачок после обеда.

Реальный отрыв, по нашей оценке – три десятые», – заявил Марко.

Гельмут также высказался о надежности и впечатлениях Макса:

«Это очень впечатляет: мы проехали 143 круга без каких-либо серьезных проблем. Концепция работает, мы можем развиваться на этой основе. Все выглядит хорошо.

Первые отклики от Макса позитивные. Все сегодняшние изменения настроек сработали, болид отреагировал здорово».

Автоспорт
Гельмут Марко
Макс Ферстаппен
Формула-1