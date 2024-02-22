Марко оценил отрыв «Ред Булл» после старта тестов.

«Отрыв не такой, каким кажется. Мы стали единственными, кто выехал на трассу на свежем «медиуме» (состав C3, будет «софтом» на Гран-при Бахрейна – Sports.ru) в прохладные вечерние часы. Это объясняет большой скачок после обеда.



Реальный отрыв, по нашей оценке – три десятые», – заявил Марко.