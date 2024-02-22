Марко оценил отрыв «Ред Булл» после старта тестов.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что результаты первого дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне обманчивы. В среду Макс Ферстаппен привез соперникам секунду.
«Отрыв не такой, каким кажется. Мы стали единственными, кто выехал на трассу на свежем «медиуме» (состав C3, будет «софтом» на Гран-при Бахрейна – Sports.ru) в прохладные вечерние часы. Это объясняет большой скачок после обеда.
Реальный отрыв, по нашей оценке – три десятые», – заявил Марко.
Гельмут также высказался о надежности и впечатлениях Макса:
«Это очень впечатляет: мы проехали 143 круга без каких-либо серьезных проблем. Концепция работает, мы можем развиваться на этой основе. Все выглядит хорошо.
Первые отклики от Макса позитивные. Все сегодняшние изменения настроек сработали, болид отреагировал здорово».