Авторы слуха об уходе Хорнера в конце февраля уточнили свою информацию

Телекомпания Viaplay Finland настаивает, что слова их репортеров о неизбежном увольнении Кристиана Хорнера из «Ред Булл» были вырваны из контекста, они являлись лишь обсуждением ситуации, но не были утверждением.

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Во время трансляции тестовых заездов в Бахрейне журналиста Мерви Каллио рассказала, что в паддоке ходят разговоры об уходе Кристиана Хорнера со своего поста, что решение, судя по всему, уже принято, но пока не подтверждено. Заявление якобы ожидается в течение следующей недели.