Стал известен лучший гонщик третьего дня тестов в Бахрейне

Гонщик итальянской скудерии "Феррари" Шарль Леклер стал самым быстрым по итогам третьего дня предсезонных тестов "Формулы-1", которые проходят в Бахрейне.

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Представитель Монако по итогам сессии преодолел 74 круга, лучший из которых за 1 минуту 30,322 секунды. Второе место занял пилот "Мерседеса" Джордж Расселл, отставший от Леклера на 0,046 секунды. Третьим в итоговом протоколе стал Гуаньюй Чжоу из команды "Стейк", который уступил лучшему времени 0,325 секунды.

Отмечается, что Леклер и Расселл прошли свои лучшие круги на более мягких шинах С4.

Действующим чемпионом "Формулы-1" является нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе "Формула-1" (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при "Формулы-1".